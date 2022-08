Parlamentarie M5S, i candidati: Conte nel collegio Lazio 1 (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Giuseppe Conte ha presentato la sua candidatura alla Parlamentarie del M5S nel collegio Lazio1 alla Camera. Tra i nomi presentati nello stesso collegio, anche il notaio dei 5 stelle Alfonso Colucci. Sono in tutto 41 i senatori uscenti candidati alle Parlamentarie. Ci sono la attuale capogruppo a Palazzo Madama Maria Castellone, candidata nel collegio Campania, e il ministro dell’agricoltura Stefano Patuanelli, che cambia ramo del parlamento e si presenta alla Camera in Friuli Venezia-Giulia. Gli attuali senatori del Movimento 5 stelle iscritti al gruppo sono 62. Tra i candidati c’è anche Chiara Appendino. L’ex sindaca di Torino si presenta nel collegio Piemonte 1. La deputata Vittoria Baldino, uno dei ... Leggi su italiasera (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Giuseppeha presentato la sua candidatura alladel M5S nel1 alla Camera. Tra i nomi presentati nello stesso, anche il notaio dei 5 stelle Alfonso Colucci. Sono in tutto 41 i senatori uscentialle. Ci sono la attuale capogruppo a Palazzo Madama Maria Castellone, candidata nelCampania, e il ministro dell’agricoltura Stefano Patuanelli, che cambia ramo del parlamento e si presenta alla Camera in Friuli Venezia-Giulia. Gli attuali senatori del Movimento 5 stelle iscritti al gruppo sono 62. Tra ic’è anche Chiara Appendino. L’ex sindaca di Torino si presenta nelPiemonte 1. La deputata Vittoria Baldino, uno dei ...

