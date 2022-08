Nicole Mazzocato, ex di Uomini e Donne, è diventata mamma (Di domenica 14 agosto 2022) Nicole Mazzocato è diventata mamma Finalmente il grande giorno è arrivato! Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata mamma per la prima volta e sui social ha voluto dare personalmente il lieto annuncio. Accanto a lei il suo compagno Armando Anastasio, calciatore attualmente in forza al Monza (una delle squadre neo promosse L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 14 agosto 2022)Finalmente il grande giorno è arrivato!, ex corteggiatrice di, èper la prima volta e sui social ha voluto dare personalmente il lieto annuncio. Accanto a lei il suo compagno Armando Anastasio, calciatore attualmente in forza al Monza (una delle squadre neo promosse L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Ex corteggiatrice molto discussa di Uomini e Donne è diventata mamma - vivosurealtime : Nicole Mazzocato ha chiamato il figlio Paolo, almeno lei non vuole essere insultata dal figlio quando avrà l'età per capire come si chiama - DonnaGlamour : Nicole Mazzocato è mamma per la prima volta: l’influencer ha partorito - aidalaverdadera : A proposito di nomi e cognomi dati dai vip, vogliamo parlare di Paolo Anastasio, il figlio di miss simpatia Nicole… - RegalinoV : Nicole Mazzocato è diventata mamma: benvenuto Paolo Anastasio -