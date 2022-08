Naufragio della Concordia | la Corte europea respinge il ricorso dell’ex comandante Francesco Schettino

(Di domenica 14 agosto 2022)dei diritti umaniLadei diritti umani di Strasburgo ha rigettato ilpresentato contro la condanna a 16 anni di reclusione inflitta all’exper ilnave Costail 13 gennaio 2012 davanti all’Isola del Giglio e che costo la vita a 32 persone. La Supremaha giudicato, “alla luce dell’insieme degli elementi in possesso, che i fatti denunciati non rivelano alcuna apparente violazione di diritti e libertà”. E’ questa la parte sostanziale delle otto righe vergate nella sentenza sulpresentato da. Il provvedimento, riferisce oggi “La Nazione”, è ...

mario67mas : @itsmeback_ poi si lamenta che chi ha subito danni dalle sue dichairazioni lo disturba uno cosi in un qualsiasi pae… - ElbyRoberti : RT @alesslat: Nel caos degli slogan elettorali, suggerisco a elettori meridionali di vigilare sulla polpetta avvelenata della cd. autonomia… - lidiafera1975 : Eppure m'inorgoglisco della mia umiliazione,e poiché a tal privilegio son condannato,quasi godo di un'aborrita salv… - FRANCESC0PAGANO : RT @Focus_it: Il #25luglio 1956, al largo della costa atlantica degli Stati Uniti, il piroscafo svedese Stockholm investe la nostra turbona… - Alessdan1 : @simonetassi @mrcllznn @davidallegranti anche furbastro. Ha abbandonato la nave delle stelle prima del naufragio...… -

Il Denaro

Il grido di un uomo annunciava l'attacco : "Ho visto una balena molto grande avvicinarsi a noi ", raccontò poi Thomas Nickerson , un marinaio a bordobaleniera, sopravvissuto al, che ......al largo delle coste greche: proseguono le ricerche "Quando siamo arrivati abbiamo trovato 20 migranti nel furgone - ha detto il portavocepolizia austriaca - . Per tre di loro non c'... Naufragio della Concordia, la Corte europea respinge il ricorso di Schettino - Ildenaro.it La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha rigettato il ricorso presentato contro la condanna a 16 anni di reclusione inflitta all'ex comandante Francesco Schettino per il ...1820. La baleniera Essex prende il mare per la caccia alla balena. Ma un capodoglio la colpisce facendola affondare e per i sopravvissuti inizia un cavario fatto di sofferenze, resistenza e cannibalis ...