Monza, una sconfitta non cambia i piani di Berlusconi: basta acquisti (Di domenica 14 agosto 2022) Non è certo la prima sconfitta in campionato a cambiare i piani del Monza, protagonista indiscusso del calciomercato dei club di medio-bassa classifica. I brianzoli hanno dato vita ad una campagna acquisti di tutto rispetto che, secondo la dirigenza del club e il tecnico Stroppa, è ampiamente sufficiente per centrare senza patemi l'obiettivo salvezza. Da inizio estate infatti sono addirittura 13 i colpi messi a segno dall'amministratore delegato Adriano Galliani: oltre ai portieri Cragno e Di Gregorio (riscattato) infatti sono arrivati Ranocchia, Carboni, Sensi, Pessina, Birindelli, Sorrentino, Caprari, Marlon, Warren Bondo, Petagna e Pablo Marì. Un gruppo di giocatori considerato più che sufficiente per raggiungere gli obiettivi che il Monza si è prefissato di raggiungere.

