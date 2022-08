"Ma cosa fa?": dopo Lecce-Inter esplode la bufera su Handanovic, parole pesantissime (Di domenica 14 agosto 2022) La gara di Lecce dell'Inter vinta all'ultimo secondo ha lasciato strascichi polemici soprattutto sui social. Nel mirino dei tifosi è finito ancora una volta Samir Handanovic. Il portiere dell'Inter sarebbe stato indicato dai tifosi come il principale responsabile del gol del momentaneo pareggio dei salentini. E così a fine partita, come rivela Virgilio, si è scatenato l'inferno sull'estremo difensore nerazzurro: "Sul gol del Lecce c'è la responsabilità di Skriniar – dice Claudio – ma male anche Handanovic che non chiude lo specchio e poi non è reattivo sul rasoterra”. Anche Massimo attacca il portiere: “Poi parliamo di Handanovic che sul gol anziché buttarsi sulla palla per parare, si appoggia per terra". E nel mirino è finito anche il mister, Simone ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) La gara didell'vinta all'ultimo secondo ha lasciato strascichi polemici soprattutto sui social. Nel mirino dei tifosi è finito ancora una volta Samir. Il portiere dell'sarebbe stato indicato dai tifosi come il principale responsabile del gol del momentaneo pareggio dei salentini. E così a fine partita, come rivela Virgilio, si è scatenato l'inferno sull'estremo difensore nerazzurro: "Sul gol delc'è la responsabilità di Skriniar – dice Claudio – ma male ancheche non chiude lo specchio e poi non è reattivo sul rasoterra”. Anche Massimo attacca il portiere: “Poi parliamo diche sul gol anziché buttarsi sulla palla per parare, si appoggia per terra". E nel mirino è finito anche il mister, Simone ...

matteosalvinimi : Massimo Cacciari: “Letta? La sua è una catastrofe politica! Poi si trova di fronte alla scissione dei 5S e cosa fa?… - fattoquotidiano : Quando Calenda disse ad Accordi&Disaccordi: “Non mi alleo con Renzi, l’ho detto 18 milioni di volte. Ecco cosa mi f… - fattoquotidiano : Si fa presto a dire addio. Tra promozioni, assunzioni e nomine di nuove commissioni, il governo Draghi pare ancora… - FrancoiseRossi : Ma è impazzito anche De Magistris ? Ma cosa non si fa e dice per raccattare due voti in più ? - Adlinismo_ : @awkangie Strano, però è indicativo il fatto che anche Rebic non ha dimostrato nulla l'anno scorso e se fa esultanz… -