Lutto in tv | è morta Carmen Scivattaro | la “Teresa” di “Un posto al sole”

Carmen Scivattaro è stata un'attrice e drammaturga italiana. Nota soprattutto per il ruolo di "Teresa Diacono" nella soap opera "Un posto al sole", si è spenta oggi all'età di 77 anni. La famosissima attrice napoletana era una delle protagoniste più amate della tv "napoletana". Già dal 2018 lontana dalle telecamere e dalla seguitissima serie tv italiana, si vociferava per un grave Lutto familiare. Di recente, Carmen era apparsa nuovamente in video anche molto dimagrita e questo aveva fatto non solo spaventare molto i suoi fan ma anche circolare voci infondate.

