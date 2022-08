L'ex ministro Brunetta: «Non mi ricandido alle prossime elezioni, incomprensibile far cadere Draghi» (Di domenica 14 agosto 2022) L'ex (più volte) ministro e attualmente ministro uscente della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, non si ricandiderà alle prossime elezioni. Lo ha annunciato lui stesso al... Leggi su ilmattino (Di domenica 14 agosto 2022) L'ex (più volte)e attualmenteuscente della Pubblica Amministrazione, Renato, non si ricandiderà. Lo ha annunciato lui stesso al...

