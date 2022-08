Kabul un anno dopo, le donne sempre nel mirino (Di domenica 14 agosto 2022) Un esempio e' stato l'intervento dei miliziani che sabato hanno sparato in aria per disperdere circa 40 donne che si erano radunate davanti al ministero dell'Istruzione al grido di "pane, lavoro e ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 14 agosto 2022) Un esempio e' stato l'intervento dei miliziani che sabato hsparato in aria per disperdere circa 40che si erano radunate davanti al ministero dell'Istruzione al grido di "pane, lavoro e ...

