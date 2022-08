Elezioni, Impegno Civico e Psdi insieme alle Politiche (Di domenica 14 agosto 2022) Raggiunta a Roma l'intesa programmatica che porterà la storica formazione politica del "Sole Nascente" ad aderire ad Impegno Civico in occasione delle Elezioni Politiche in programma il prossimo 25 settembre. Sviluppo sostenibile, diritti civili, giustizia sociale e Politiche di contrasto al cambiamento climatico nel quadro della transizione ecologica, questi i punti su cui hanno trovato convergenza Luigi Di Maio, Mario Calì e Bruno Tabacci.Attraverso la lista comune "Impegno Civico", presente sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica, inizia una sinergia che richiama alla mente i grandi progressi economico-sociali della migliore tradizione liberaldemocratica e socialdemocratica italiana. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 14 agosto 2022) Raggiunta a Roma l'intesa programmatica che porterà la storica formazione politica del "Sole Nascente" ad aderire adin occasione dellein programma il prossimo 25 settembre. Sviluppo sostenibile, diritti civili, giustizia sociale edi contrasto al cambiamento climatico nel quadro della transizione ecologica, questi i punti su cui hanno trovato convergenza Luigi Di Maio, Mario Calì e Bruno Tabacci.Attraverso la lista comune "", presente sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica, inizia una sinergia che richiama alla mente i grandi progressi economico-sociali della migliore tradizione liberaldemocratica e socialdemocratica italiana.

pdnetwork : Andiamo al voto perché le destre hanno voluto far cadere Draghi e ora la #CampagnaElettorale inizia con il loro att… - nadiapompini : RT @pdnetwork: Andiamo al voto perché le destre hanno voluto far cadere Draghi e ora la #CampagnaElettorale inizia con il loro attacco al Q… - Maurizio101112 : RT @globalistIT: - Maurizio101112 : RT @pdnetwork: Andiamo al voto perché le destre hanno voluto far cadere Draghi e ora la #CampagnaElettorale inizia con il loro attacco al Q… - WandaMontanelli : PARTECIPO ALLE PARLAMENTARIE PER LE ELEZIONI POLITICHE 2022 E VI CHIEDO IL SOSTEGNO ?? -