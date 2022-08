Elezioni 2022, Palamara deposita simbolo: “Oltre il sistema per giustizia equa” (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo depositato il simbolo di ‘Palamara. Oltre il sistema’ richiamandoci ai temi della giustizia equa, la dea con la bilancia e non il pugnale proprio per esprimere un punto di vista garantista e una visione della giustizia equa, rapida scevra da inquinamenti esterni. Una giustizia che venga declinata dal punto di vista sociale, del lavoro, dei diritti”. Lo dice Luca Palamara che ha depositato il simbolo al Viminale con la dea con la bilancia accanto all’immagine dell’Italia. “Per quanto riguarda le firme -continua- credo che sia giusto sposare appieno l’iniziativa di chi come Cappato dice ‘usiamo la tecnologia per raccogliere le firme in modo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – “Abbiamoto ildi ‘il’ richiamandoci ai temi della, la dea con la bilancia e non il pugnale proprio per esprimere un punto di vista garantista e una visione della, rapida scevra da inquinamenti esterni. Unache venga declinata dal punto di vista sociale, del lavoro, dei diritti”. Lo dice Lucache hato ilal Viminale con la dea con la bilancia accanto all’immagine dell’Italia. “Per quanto riguarda le firme -continua- credo che sia giusto sposare appieno l’iniziativa di chi come Cappato dice ‘usiamo la tecnologia per raccogliere le firme in modo ...

