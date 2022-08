Deodoranti | pura freschezza in formato spray o roll-on

(Di domenica 14 agosto 2022) Resta nel beauty-case tutto l’anno e si usa tutti i giorni. Non è l’indovinello di un quiz, ma, piuttosto, la definizione che la maggior parte delle persone attribuirebbe al deodorante. Ma quanto si conosce veramente questo prodotto? Il suo utilizzo quotidiano è così scontato che in molti non si chiedono nemmeno se lo applichino correttamente, se quello che possiedono sia adatto alla loro pelle o se esistano texture più all’avanguardia. La formula di un deodorante può essere complessa quanto quella di una crema. Alle sostanze che neutralizzano i cattivi odori, oggi, se ne aggiungono molte altre: idratanti, antiossidanti, lenitive… «I nostri laboratori ricercano e studiano fino a mille ingredienti prima di arrivare alla formula ideale», spiega Lea Benkoski, RoC Skincare R&D product development director. «Una volta che questa è completa, viene testata severamente per verificarne la ...

GizChina.it

Chi ha la puzza sotto il naso continua a profumarsi e a spargereper disinfettarsi dalla ... della puzza dei poveri che non si lavavano, sapeva di folla e dell'acquadel Giordano, ...... oppure vitamina E'. Foto di Patrick Kool/Unsplash News, approfondimenti, tendenze, tecnologie,... Evitareintimi e alcol. Non esporsi al sole perché la cute potrebbe macchiarsi. Infine, ... 10 fantastici accessori smart per la felicità del vostro amico a quattro zampe Si utilizza tutti i giorni ma spesso in modo improprio. Per assolvere la sua funzione, il deodorante va scelto con molta attenzione ...