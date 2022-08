Da Temptation Island al Gf Vip | pronti per il nuovo programma? Di chi si tratta

Leggi su sologossip

(Di domenica 14 agosto 2022) In base all’indiscrezione lanciata dall’Investigatore Social, nella casa del GF Vip 7 potrebbero entrare due ex volti di. E’ cominciato il conto alla rovescia per il pubblico del GF Vip e, ovviamente, anche per Alfonso Signorini e tutta la squadra dello storico reality targato Mediaset. Poco più di un mese e poi potremo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.