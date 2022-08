Brunetta saluta il Parlamento: "Non mi candido" (Di domenica 14 agosto 2022) "Semplicemente non mi candido": Renato Brunetta annuncia il passo indietro, nel prossimo Parlamento non ci sarà. "Ho dato tanto alla politica e tanto ho ricevuto. Nessun rammarico e nessun rimpianto. Semmai un po’ di dolore", ha scritto il ministro per la Pubblica istruzione in un post su Facebook, ripercorrendo le ultime settimane, quelle in cui è maturata la decisione. "È stato un mese di emozioni forti e decisioni difficili. Ho visto Forza Italia, che è stata la mia casa per quasi trent’anni, contribuire alla caduta di Draghi. Il governo più credibile, autorevole e serio, che poteva farci uscire da una situazione tragica che ha visto sommarsi pandemia, guerra, inflazione e uno spread minaccioso. Un atto incredibile e incomprensibile", è il duro giudizio di Brunetta. Lo aveva già espresso nei giorni della crisi, lo ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 14 agosto 2022) "Semplicemente non mi": Renatoannuncia il passo indietro, nel prossimonon ci sarà. "Ho dato tanto alla politica e tanto ho ricevuto. Nessun rammarico e nessun rimpianto. Semmai un po’ di dolore", ha scritto il ministro per la Pubblica istruzione in un post su Facebook, ripercorrendo le ultime settimane, quelle in cui è maturata la decisione. "È stato un mese di emozioni forti e decisioni difficili. Ho visto Forza Italia, che è stata la mia casa per quasi trent’anni, contribuire alla caduta di Draghi. Il governo più credibile, autorevole e serio, che poteva farci uscire da una situazione tragica che ha visto sommarsi pandemia, guerra, inflazione e uno spread minaccioso. Un atto incredibile e incomprensibile", è il duro giudizio di. Lo aveva già espresso nei giorni della crisi, lo ...

Serra_nda : RT @9cento: Mi chiedevo, @CarloCalenda, ma te ricordi quando 'de Renzi non voglio sapere niente'? Daje, grandissimo, saluta Brunetta, Gelmi… - 9cento : Mi chiedevo, @CarloCalenda, ma te ricordi quando 'de Renzi non voglio sapere niente'? Daje, grandissimo, saluta Bru… - marialetiziama9 : RT @bertero_g: Strano...non si candida. O non lo candida nessuno... IL PACIFICATO #BRUNETTA SALUTA LA POLITICA - bertero_g : Strano...non si candida. O non lo candida nessuno... IL PACIFICATO #BRUNETTA SALUTA LA POLITICA - cotrozzi_lisa : RT @Geronim22285766: Il pacificato Brunetta saluta la politica - Ahhh questa va Festeggiata!! Stasera Ristorante e Godimento!!! Questo esse… -

Brunetta saluta il Parlamento: "Non mi candido" 'Nessun rimpianto. Semmai un po' di dolore. Ora abbiamo lo scenario peggiore possibile. Fino alla fine continuerò a impegnarmi per il paese. Azione Forse sono ingombrante. Meloni La aiuterei, con ... IL PACIFICATO BRUNETTA SALUTA LA POLITICA (redazione HuffPost) Una domanda attraversa le redazioni e i partiti, nel poco tempo libero ricavabile fra polemiche, stesura di architetture elettorali e compromessi programmatici: dove va Renato Brunetta Cioè, dopo avere lasciato Forza Italia (ma lui preferisce dire che Forza Italia ha lasciato sé stessa, e raramente sintesi è stata più felice), come Mara Carfagna, Mariastella Gelmini, ... Corriere della Sera Dopo l'addio a FI, Brunetta saluta anche il Parlamento: "Non mi candido" "Nessun rimpianto. Semmai un po’ di dolore. Ora abbiamo lo scenario peggiore possibile. Fino alla fine continuerò a impegnarmi per il paese. Azione Forse sono ingombrante. Meloni La aiuterei, con sp ... In politica non contano solo i nomi dei leader Molti hanno scelto di personalizzare il simbolo elettorale del proprio partito. Ma in Italia la scelta non è tra due persone e non si capisce che bisogno ci sia ... 'Nessun rimpianto. Semmai un po' di dolore. Ora abbiamo lo scenario peggiore possibile. Fino alla fine continuerò a impegnarmi per il paese. Azione Forse sono ingombrante. Meloni La aiuterei, con ...Una domanda attraversa le redazioni e i partiti, nel poco tempo libero ricavabile fra polemiche, stesura di architetture elettorali e compromessi programmatici: dove va RenatoCioè, dopo avere lasciato Forza Italia (ma lui preferisce dire che Forza Italia ha lasciato sé stessa, e raramente sintesi è stata più felice), come Mara Carfagna, Mariastella Gelmini, ... Brunetta: «Non mi candido. Meloni coerente, pronto a consigliarla» "Nessun rimpianto. Semmai un po’ di dolore. Ora abbiamo lo scenario peggiore possibile. Fino alla fine continuerò a impegnarmi per il paese. Azione Forse sono ingombrante. Meloni La aiuterei, con sp ...Molti hanno scelto di personalizzare il simbolo elettorale del proprio partito. Ma in Italia la scelta non è tra due persone e non si capisce che bisogno ci sia ...