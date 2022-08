(Di domenica 14 agosto 2022)si è ritrovata – ancora una volta ad affrontare un nuovo problema del quale è protagonista: vediamo la vicenda al completo. Le segnalazioni effettuate contro, in realtà, non sono poche – Computermagazine.itLa NHTSA, acronimo di National Highway Traffic Safety Administration, ha rimessol’dia causa di alcunipassati e di diversi dilemmi tutt’ora presenti. L’ente per la sicurezza stradale ha avviato un totale di 38 indagini speciali su incidenti che coinvolgono veicolidove si ritiene che potrebbero essere stati coinvolti dei sistemi avanzati di assistenza alla guida e il pilota automatico, che sono del tutto gestiti dal programma dedicato alla guida autonoma FSD nell’attuale versione Beta. ...

Computer Magazine

... in occasione dell'evento promozionale tenutosi a Shangai, anche la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) sembra aver rimesso sotto inchiesta l'di, complice anche diverse ...Alcuni produttori comee Toyota si stanno già adeguando includendo nella loro offerta delle polizze assicurative associate alle vetture. Tuttavia, sebbene i sistemicontribuiranno a ... ADAS di Tesla sotto inchiesta dell'NHTSA con pesanti accuse: l'Autopilot continua a mostrare problemi JIDU ha recentemente sfidato Tesla sulla guida autonoma mentre in patria il programma è nuovamente sotto inchiesta e non esente da critiche ...Il Department of Motor Vehicles della California ha ufficialmente denunciato Tesla per la pubblicazione di informazioni ingannevoli che pubblicizzano capacità di guida autonoma che le le automobili in ...