Ultime Notizie Roma del 13-08-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 agosto 2022)dailynews radiogiornale e venerdì trovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio lo scrittore e saggista Salman rushdie da tempo per taglio di minacce di morte per aver scritto nel 1988 i versetti satanici è stato aggredito nello stato di New York la pulizia annunciato che Rosy è stato ferito al torace al collo da un notaio è stato trasportato in ospedale in elicottero è stato sottoposto a intervento rimaniamo all’estero dopo un succedersi di indiscrezioni da parte dei principali media americani la desecretazione del mandato di perquisizione delle della Residenza dell’ex presidente in Florida svela una verità inquietante parla delle carte Top Secret che federale hanno portato via dalla residenza di Trump tra cui anche il materiale sul presidente francese Emmanuel Macron un pomeriggio d’oro ieri per l’Italia agli europei di nuoto di ...