Strage sulla folla in Montenegro, 11 morti tra cui 2 bambini. Killer ammazzato dalla polizia (Di sabato 13 agosto 2022) Strage sulla folla a Cettigne (Cetinje) in Montenegro. Un uomo di 34 anni ha cominciato a sparare sui passanti uccidendo in totale 11 persone prima di essere a sua volta ammazzato dalle forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni raccolte l'uomo era proprietario di una abitazione data in affitto nella strada dove ha compiuto la Strage. E le sue prime tre vittime sarebbero state all'interno dell'appartamento, la sua inquilina e i suoi due figli di soli 8 e 11 anni. "Oggi abbiamo perso 11 cittadini e donne, tra cui due bambini... - ha affermato il capo del dipartimento di polizia della repubblica, Zoran Brjanin -. In circostanze non ancora chiarite". Il Killer avrebbe agito in seguito a una lite familiare secondo quanto riportato ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 13 agosto 2022)a Cettigne (Cetinje) in. Un uomo di 34 anni ha cominciato a sparare sui passanti uccidendo in totale 11 persone prima di essere a sua voltadalle forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni raccolte l'uomo era proprietario di una abitazione data in affitto nella strada dove ha compiuto la. E le sue prime tre vittime sarebbero state all'interno dell'appartamento, la sua inquilina e i suoi due figli di soli 8 e 11 anni. "Oggi abbiamo perso 11 cittadini e donne, tra cui due... - ha affermato il capo del dipartimento didella repubblica, Zoran Brjanin -. In circostanze non ancora chiarite". Ilavrebbe agito in seguito a una lite familiare secondo quanto riportato ...

_Nico_Piro_ : #5agosto una notizia bellissima! La principale fonte d’informazione di Trump, lo spacciatore di balle e di odio, Al… - ilpost : Alex Jones è stato condannato a pagare 45 milioni per le bugie che ha diffuso sulla strage di Sandy Hook, e le cons… - euronewsit : Strage in Montenegro. Un uomo spara sulla folla - cronaca_libera : @SkyTG24 Tanti anni fa mi ricordo di una donna che morì per un sasso lanciato da un cavalcavia sulla Milano-Genova… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Strage in Montenegro. Un uomo spara sulla folla Almeno 12 i morti, compreso… -