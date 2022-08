Sampdoria-Atalanta, attacco in diretta: frecciata pesante al VAR (Di sabato 13 agosto 2022) L’accusa pensante arrivata nel post partita. Sampdoria-Atalanta ha visto un episodio dubbio, e l’allenatore non ci sta. E’ cominciato il campionato, e con esso si sono accese anche le prime polemiche. Come spesso succede, è il VAR a tenere alta l’attenzione e vivo il chiacchiericcio mediatico. In questi primi minuti della Serie A, sono già Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 13 agosto 2022) L’accusa pensante arrivata nel post partita.ha visto un episodio dubbio, e l’allenatore non ci sta. E’ cominciato il campionato, e con esso si sono accese anche le prime polemiche. Come spesso succede, è il VAR a tenere alta l’attenzione e vivo il chiacchiericcio mediatico. In questi primi minuti della Serie A, sono già Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SerieA : L'@Atalanta_BC vince sul campo della @sampdoria! Ci pensano ©? #Toloi e il gol all'esordio di ?? #Lookman.… - SerieA : ?? 18’| Il @acmilan la ribalta a San Siro con Theo Hernandez e Rebic che rispondono al gol di Becao. Ancora 0-0 a M… - SerieA : ?? 30’| Toloi porta in vantaggio l'@Atalanta_BC in casa della @sampdoria. Ancora @acmilan in vantaggio sull'… - sportli26181512 : Serie A, Sampdoria-Atalanta 0-2: a segno anche Lookman: In contemporanea a Milan-Udinese, match vinto dai rossoneri… - AnsaLiguria : Sampdoria prendei pali, l'Atalanta segna 0-2. Decidono i gol (uno per tempo) di Toloi e Lookman nel finale #ANSA -