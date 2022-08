Salman Rushdie accoltellato a New York durante una conferenza: arrestato l'aggressore. Perderà un occhio, tagliati i nervi di un braccio (Di sabato 13 agosto 2022) La contea di Chautauqua è uno degli angoli più tranquilli e remoti nello Stato di New York. Affacciata sul lago omonimo, in estate è meta di turisti in cerca di aria fresca e di... Leggi su ilmattino (Di sabato 13 agosto 2022) La contea di Chautauqua è uno degli angoli più tranquilli e remoti nello Stato di New. Affacciata sul lago omonimo, in estate è meta di turisti in cerca di aria fresca e di...

