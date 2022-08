Quella volta che Ungaretti andò alla Bussola ad ascoltare Mina: a lei si spezzò la voce, lui le regalò un mazzo di rose (Di sabato 13 agosto 2022) Ci sono storie di cui si è persa memoria e che invece meritano di essere recuperate e raccontate da chi le ha vissute in prima persona. Una di queste riguarda un episodio che accadde a metà degli anni Sessanta del Novecento, in Versilia, in piena epoca di “anni ruggenti”. L’avvenimento è stato ricordato di recente a Villa Bertelli di Forte dei Marmi dal giornalista e scrittore Adolfo Lippi, nell’ambito di un incontro organizzato dalla Fondazione Alfredo Catarsini 1899 per ricordare le riunioni informali che si tenevano al “Caffè quarto platano”, famoso luogo di convivialità estiva degli artisti, dei critici e degli scrittori dagli anni Venti fino agli anni Cinquanta del Novecento. E così accorrono in Riviera personaggi del calibro di Aldo Palazzeschi e Soffici, di Carlo Carrà e Malaparte, di Ungaretti e Leonida Repaci (il presidente del “Premio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Ci sono storie di cui si è persa memoria e che invece meritano di essere recuperate e raccontate da chi le ha vissute in prima persona. Una di queste riguarda un episodio che accadde a metà degli anni Sessanta del Novecento, in Versilia, in piena epoca di “anni ruggenti”. L’avvenimento è stato ricordato di recente a Villa Bertelli di Forte dei Marmi dal giornalista e scrittore Adolfo Lippi, nell’ambito di un incontro organizzato dFondazione Alfredo Catarsini 1899 per ricordare le riunioni informali che si tenevano al “Caffè quarto platano”, famoso luogo di convivialità estiva degli artisti, dei critici e degli scrittori dagli anni Venti fino agli anni Cinquanta del Novecento. E così accorrono in Riviera personaggi del calibro di Aldo Palazzeschi e Soffici, di Carlo Carrà e Malaparte, die Leonida Repaci (il presidente del “Premio ...

gippu1 : Salutiamo il passaggio di #Petagna al Monza con una delle migliori gaffe calcistiche del suo vecchio-nuovo datore d… - lucianonobili : Ancora una volta hai indicato la strada, soli contro tutti. Ancora una volta hanno dovuto riconoscere che era quell… - NetflixIT : Questo è il momento giusto per scrivere la tua “serie cuscinetto”, quella che guardi ogni volta che vuoi stare bene - moussedisalmone : RT @SignorErnesto: oggi tenta di rimediare con proposte che, ancora una volta, calpestano il principio di equità. Oggi come allora è l’util… - Vera52834961 : RT @SignorErnesto: oggi tenta di rimediare con proposte che, ancora una volta, calpestano il principio di equità. Oggi come allora è l’util… -