PIPPO BAUDO RICORDA PIERO ANGELA | “MI ASPETTO CHE UN PEZZETTO DI RAI GLI SIA INTITOLATO”

(Di sabato 13 agosto 2022) La notizia della morte diha scosso tutti dal web alla Stampa. Anche molti vip hannoto il Maestro della scienza. Tra questi c’è, il celebre conduttore ha volutorecosì: L’Italia deve molto a, ogni italiano gli deve qualcosa, per aver imparato qualcosa da lui. Ad ognuno di noi ha spiegato qualcosa. Dobbiamorlo con grande gratitudine d dalla Rai miun gesto concreto per onorare la sua memoria. Miche gli vengaundi Rai, perché lui davvero hi incarnato il servizio pubblico nella sua accezione più pura....

'Ci lascia un grande della televisione italiana, un uomo unico. Il padre della divulgazione scientifica':ricorda in modo affettuoso Piero Angela, morto oggi - sabato 13 agosto - a 93 anni. Secondo il celebre conduttore televisivo, si trattava di 'un uomo molto generoso, ricco di temperamento ...spera che in onore del divulgatore venga intitolato "un pezzetto di Rai, perché lui davvero ha incarnato il servizio pubblico nella sua accezione più pura". Fabio Fazio , che spesso ha ...La rivelazione di Piero Angela, una lezione per tutti. 'Ho una grande amarezza, un grande dolore. Il padre della divulgazione scientifica': Pippo Baudo ricorda in modo affettuoso Piero Angela, morto o ...La scomparsa di oggi di Piero Angela, in questa calda e assonata giornata di un sabato d’agosto, ha colto tutti di sorpresa. Se n’è andato uno dei personaggi che hanno fatto, anzi hanno creato, la tel ...