Pattinaggio artistico a rotelle, Finale ASWC 2022: Tarlazzi pigliatutto! L'azzurra trionfa in coppia e nel singolo. Grande Italia a Göttingen (Di sabato 13 agosto 2022) Profumo di storia alla Sparlassan Arena di Göttingen (Germania), impianto sportivo che ha ospitato per la prima volta la Finale dell'Artistic Skating World Cup 2022, nuova competizione di Pattinaggio artistico a rotelle destinata a diventare un appuntamento fisso del calendario rotellistico. Nell'ultima giornata di competizioni sono letteralmente fioccate le medaglie per la compagine azzurra, squadra che ha confermato soprattutto per ciò che concerne la massima categoria un ottimo stato di forma. Un vero e proprio trionfo tricolore, cominciato dalle prime ore del mattino con l'ennesima vittoria della coppia d'artistico delle meraviglie formate da Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni, i quali dopo lo short capolavoro di ieri si sono ...

