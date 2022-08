Pagano la caparra ma le camere non ci sono: due famiglie bergamasche truffate a Rimini (Di sabato 13 agosto 2022) SAN GIOVANNI BIANCO. caparra già versata, ma le camere non ci sono. Questo l’amaro inizio di vacanze per gli ignari ospiti dell’Hotel Gobbi, a Marebello di Rimini, che ha registrato quasi 500 prenotazioni a fronte dei 40 posti disponibili. Una truffa portata avanti per settimane, in questo periodo estivo, che ha visto clienti (attratti da prezzi vantaggiosi, soprattutto nella settimana di ferragosto) mandati via dalla struttura per insufficienza di posti, nonostante la regolare prenotazione e il versamento di una caparra. Una caparra mai restituita. Un raggiro che ha visto protagoniste, loro malgrado, anche due famiglie della Valle Brembana. “Abbiamo visto l’offerta della struttura sul sito Booking.com – spiega I.M. – quindi abbiamo deciso di contattare direttamente ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 agosto 2022) SAN GIOVANNI BIANCO.già versata, ma lenon ci. Questo l’amaro inizio di vacanze per gli ignari ospiti dell’Hotel Gobbi, a Marebello di, che ha registrato quasi 500 prenotazioni a fronte dei 40 posti disponibili. Una truffa portata avanti per settimane, in questo periodo estivo, che ha visto clienti (attratti da prezzi vantaggiosi, soprattutto nella settimana di ferragosto) mandati via dalla struttura per insufficienza di posti, nonostante la regolare prenotazione e il versamento di una. Unamai restituita. Un raggiro che ha visto protagoniste, loro malgrado, anche duedella Valle Brembana. “Abbiamo visto l’offerta della struttura sul sito Booking.com – spiega I.M. – quindi abbiamo deciso di contattare direttamente ...

