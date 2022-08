Lazio | Gila | «Un onore essere al servizio di Sarri Obiettivo? Qualificarsi in Champions League»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 agosto 2022) Mario, difensore della, ha parlato della prossima stagione ai microfoni di Marca Mario, difensore della, ha parlato della prossima stagione ai microfoni di Marca. Le sue dichiarazioni:– «è un allenatore con un percorso grandioso. Ha allenato molte grandi squadre, è unfar parte della squadra edal suo. Parliamo di un tecnico molto professionale, esigente e perfezionista con i giocatori. Cerca di migliorare in tutti gli aspetti. La Serie A? Il lavoro difensivo di questo campionato è stato uno dei motivi per cui ho deciso di venire qui. Si lavora tanto e sono sicuro che mi farà migliorare molto come giocatore. Il mioè quello ...