Crolla il palco di un festival in Spagna per il forte vento: muore un 22enne, diversi feriti (Di sabato 13 agosto 2022) Tragedia nel corso di una festival di musica dance in Spagna , dove un ragazzo di 22 anni è morto e altre decine sono rimaste ferite a causa del crollo del palco dell'evento provocato dal forte vento . Leggi su leggo (Di sabato 13 agosto 2022) Tragedia nel corso di unadi musica dance in, dove un ragazzo di 22 anni è morto e altre decine sono rimaste ferite a causa del crollo deldell'eprovocato dal

FaganKara : RT @LaStampa: Crolla palco in un festival in Spagna, le immagini choc della struttura finita sulla folla: un morto e dieci feriti https://t… - infoitestero : Spagna, palco crolla a causa del forte vento: un morto e 40 feriti al Medusa Festival - infoitestero : Spagna, palco crolla a causa del forte vento: un morto e 40 feriti al Medusa Festival - infoitestero : Crolla palco in un festival in Spagna, le immagini choc della struttura finita sulla folla - serenel14278447 : Crolla palco in un festival in Spagna, le immagini choc della struttura finita sulla folla: un morto e dieci feriti… -