Carenze igieniche, strutturali e professionali: sequestri e multe ai ristoranti di Ponza e Ventotene (Di sabato 13 agosto 2022) Sole, mare, relax e divertimento. Le isole pontine anche quest'estate hanno attirato migliaia di turisti, rimasti incantati dalle bellezze naturali che questi meravigliosi posti offrono. Oltre alla natura però, i turisti sono attratti anche dal buon cibo, specialmente piatti a base di pesce fresco appena pescato nei dintorni delle isole. Purtroppo però, in diversi locali e ristoranti del posto, i Carabinieri del NAS di Latina hanno riscontrato parecchie Carenze igieniche e professionali, che hanno portato al sequestro di oltre 13.500€ di prodotti alimentari e a salatissime sanzioni per i ristoratori. I controlli effettuati I controlli sono stati svolti nei giorni scorsi, in concomitanza dell'incremento delle presenze turistiche. I Carabinieri del NAS di Latina, unitamente ai colleghi delle locali Stazioni Carabinieri e ...

