(Di sabato 13 agosto 2022) Ancora un caso di contaminazione alimentare. Dopo quanto avvenuto per i prodotti dolciari a marchio Kinder ma noon solo, l’acqua Guizza e un noto marchio di hamburger, l’sulla sicurezza alimentare purtroppo non si placa. A finire nel mirino dei controlli questa volta è un articolo a marchio. Leggi anche: Salume casereccio, possibile contaminazione da salmonella: ecco cosa farenei: la comunicazione del Ministero La comunicazione arriva direttamente dal Ministero della Salute, a causa di un richiamo per rischio fisico. Si tratta, per l’appunto, di una contaminazione fisica dovuta alla presenza di materiale estraneo all’alimento. In questo specifico caso, nel prodotto alimentare attenzionato è stata riscontrata la ‘possibile presenza di piccoli frammenti di ...

CorriereCitta : Allarme plastica nei wurstel: ritirati dai supermercati Conad - blualessandro : La fine dell’era della #plastica NON è vicina! Tutte le grandi aziende continuano ad inondare il mercato di bottigl… - GiuseppePieps : La fine dell’era della #plastica NON è vicina! Tutte le grandi aziende continuano ad inondare il mercato di bottigl… -

LA NAZIONE

In una di queste l'incendio ha raggiunto anche i cassoni diusati per la raccolta dei rifiuti. Una situazione di alta tensione che ha fatto scattare l'e sul posto, oltre ai ...Poi, bisogna vedere come andrà l'intervento di lunedì prossimo, nel reparto di chirurgia... L'del G7 per la centrale nucleare di Zaporizhzhia Tra i feriti ustionati dell'ospedale di ... Brucia la baraccopoli all’Argingrosso Allarme plastica e bombole del gas Temperature pi alte degli ultimi 25 anni. Allarme plastica ma Goletta verde promuove il .... Non solo la temperatura massima di 29 gradi, ma sopra Caorle e a Jesolo si sono raggiunti i 27 gradi. anche ...Dici Maschio Angioino e in ogni angolo del mondo pensano a Napoli: quel castello rappresenta il simbolo della città, nel bene e nel male. Severo, imponente e ricercato dei turisti ...