Ultime Notizie – “Anna Heche non sopravviverà” | i suoi organi saranno donati

(Di venerdì 12 agosto 2022) Anne”non”. E’ quanto comunicato ieri a ‘Usa Today’ dall’addetto stampa dell’attrice che si trova in ospedale con una una ‘grave lesione cerebrale anossica‘. L’attrice si era schiantata con la sua auto la scorsa settimana contro una casa a due piani nel quartiere Mar Vista di Los Angeles, causando un enorme danno strutturale all’abitazione. Laera stata tirata fuori dalla sua Moni Cooper ormai in fiamme. La 53enne resta in coma in condizioni critiche: “È stata a lungo una sua scelta di donare ie viene tenuta in vita per determinare se alcuni sono vitali”, si legge nella dichiarazione che si conclude con un ringraziamento al personale sanitario: “Il personale dedicato e le meravigliose infermiere che si sono prese cura di Anne al Grossman Burn Center del ...