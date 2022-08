Udinese, Sottil: “Deulofeu è carico, su Beto…” (Di venerdì 12 agosto 2022) Udinese Deulofeu- L’Udinese continua la sua preparazione in vista della gara contro il Milan. Sottil debutterà in massima serie per la prima volta, oggi lavoro di rifinitura per i Friuliani. Il nuovo allenatore dell’Udinese, Andrea Sottil, si è espresso in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro i Campioni d’Italia. Si è espresso su varie situazioni: Beto e la forma straripante di Deulofeu. Ecco di seguito, le parole dell’allenatore ex Ascoli: Sui recuperi: “Becao è recuperato ed è al 100%. Già prima di rientrare in gruppo aveva svolto dei lavori individuali molto intensi. E’ un giocatore che ha fatto tutto il ritiro senza mai saltare un allenamento. Idem Walace che è stato via cinque giorni ma non si era mai fermato facendo tutte le amichevoli. L’ho visto ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 12 agosto 2022)- L’continua la sua preparazione in vista della gara contro il Milan.debutterà in massima serie per la prima volta, oggi lavoro di rifinitura per i Friuliani. Il nuovo allenatore dell’, Andrea, si è espresso in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro i Campioni d’Italia. Si è espresso su varie situazioni: Beto e la forma straripante di. Ecco di seguito, le parole dell’allenatore ex Ascoli: Sui recuperi: “Becao è recuperato ed è al 100%. Già prima di rientrare in gruppo aveva svolto dei lavori individuali molto intensi. E’ un giocatore che ha fatto tutto il ritiro senza mai saltare un allenamento. Idem Walace che è stato via cinque giorni ma non si era mai fermato facendo tutte le amichevoli. L’ho visto ...

infoitsport : Udinese, Sottil: 'Il Milan gioca a memoria ma non andremo a San Siro per guardarli giocare' - milansette : Udinese, Sottil: 'Non mi meraviglia il percorso di Pioli, ha vinto con merito' #acmilan #rossoneri - infoitsport : Udinese, Sottil: 'Milan pretendente per lo Scudetto assieme a Juve, Inter, Napoli e Roma' - infoitsport : Milan-Udinese: la conferenza stampa di Sottil - sportli26181512 : Udinese, Sottil: 'Non mi meraviglia il percorso di Pioli, ha vinto con merito': Andrea Sottil, allenatore dell'Udin… -