Torino, vicina la cessione di un centrocampista (Di venerdì 12 agosto 2022) Jacopo Segre sta per lasciare il Torino. Il centrocampista non rientra infatti nel progetto di Ivan Juric ed è al centro di una trattativa... Leggi su calciomercato (Di venerdì 12 agosto 2022) Jacopo Segre sta per lasciare il. Ilnon rientra infatti nel progetto di Ivan Juric ed è al centro di una trattativa...

sportli26181512 : Torino, vicina la cessione di un centrocampista: Jacopo Segre sta per lasciare il Torino. Il centrocampista non rie… - incrinatura : @_maria_laura_v In minoranza ma ho votato Trento. Treviso e Trieste non mi sono piaciute, Torino vista poco ma trop… - ZonaBianconeri : RT @psnapoli: #RassegnaStampa il #CDS apre la prima pagina con l’ultimatum di #ADL al #Sassuolo. Offerta di 33 mln per #Raspadori In ottic… - psnapoli : #RassegnaStampa il #CDS apre la prima pagina con l’ultimatum di #ADL al #Sassuolo. Offerta di 33 mln per #Raspadori… - germanogorla : RT @radiobianconera: ?? È fatta per l'arrivo di #Kostic in bianconero! ???? Il serbo si trasferirà alla #Juventus per una cifra vicina ai 18 m… -