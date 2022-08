Sky – Simeone è un giocatore del Napoli (Di venerdì 12 agosto 2022) Giovanni Simeone è un nuovo giocatore del Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis ha trovato l’accordo con il Verona per il prestito. Tutto fatto tra le due società, con il giocatore che ora può svolgere le visite mediche. Le novità di calciomercato sul Napoli vengono date da Gianluca Di Marzio di Sky Sport che assicura che l’accordo tra Napoli e Verona è blindato e non ci sono più dubbi sul trasferimento del giocatore argentino. Simeone al Napoli: trattativa chiusa Di Marzio esperto di calciomercato di Sky dà anche le cifre del trasferimento di Simeone dal Verona al Napoli: “L’accordo è stato trovato tra i club e ora Simeone potrà diventare un calciatore azzurro. Il ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 12 agosto 2022) Giovanniè un nuovodel. La società di Aurelio De Laurentiis ha trovato l’accordo con il Verona per il prestito. Tutto fatto tra le due società, con ilche ora può svolgere le visite mediche. Le novità di calciomercato sulvengono date da Gianluca Di Marzio di Sky Sport che assicura che l’accordo trae Verona è blindato e non ci sono più dubbi sul trasferimento delargentino.al: trattativa chiusa Di Marzio esperto di calciomercato di Sky dà anche le cifre del trasferimento didal Verona al: “L’accordo è stato trovato tra i club e orapotrà diventare un calciatore azzurro. Il ...

