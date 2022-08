(Di venerdì 12 agosto 2022) Termina in questi gironi la terza edizione del Festival dei Monti Azzurri: un’iniziativa turistico-culturale della comunità montana maceratese, che ha saputo proporre una serie di idee e di contenuti innovativi in leggerezza ma senza la consueta ‘bolgia’ dello ‘struscio’ estivo, al fine di tornare a parlare di un equilibrio possibile tra campagna e città, spirito religioso e tematiche ambientali, senza conservatorismi nostalgici né provincialismi ‘strapaese’ Dal 23 luglio scorso e fino al prossimo 13 agosto 2022, dai Monti Azzurri si diffonde un ‘crossver sonoro’ che canta all’anima: dal ‘concerto velato’ delle monache benedettine di clausura, al suono dei Beatbox, che hanno incantato con il fascino del mitico quartetto di Liverpool; dalla splendida voce di Mafalda Minnozzi, virtuosa del jazz, samba e bossanova, all’arpa classica di Lucia Galli, fino al violinista Marco Santini, ...

vittoriolussana : SANDRO POLCI: 'UN FESTIVAL ITINERANTE CONTRO OGNI SOLITUDINE' -

Funweek

Oltre ogni solitudine nel 'Chiostri e inchiostri di Pace Festival', parole dell'ideatoreche per tutti gli approfondimenti degli eventi invita a seguire la pagina Facebook dell'Unione ...Lo afferma, direttore artistico del Festival dei Monti Azzurri "Chiostri e inchiostri di pace. Spiritualità e pensiero creativo contro ogni solitudine". Dopo la presentazione ospitata lo ... Sandro Polci: “Chi dimentica il passato non ha alcun futuro” Termina in questi gironi la terza edizione del Festival dei Monti Azzurri: un’iniziativa turistico-culturale della comunità montana maceratese, che ha ...Nei ''Chiostri di Pace'' per connettere il territorio. Le ultime tappe del Festival dei Monti Azzurri - picenotime.it - IT ...