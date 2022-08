Salman Rushdie aggredito in pubblico sul palco di New York | Immagini forti (Di venerdì 12 agosto 2022) Salman Rushdie, autore de "I versetti satanici", è stato aggredito. Lo scrittore è stato assalito da uno sconosciuto mentre parlava sul palco di un evento a New York. Testimoni riferiscono di aver visto un uomo che si è lanciato contro Rushdie, ma non è chiaro se lo abbia colpito con un pugno o un coltello. Il 75enne è caduto a terra e l'assalitore è stato bloccato. Rushdie è stato immediatamente circondato da un gruppo di persone che gli hanno sollevato le gambe, presumibilmente per fare affluire più sangue nella parte superiore del corpo. Il pubblico, composto da centinaia di persone, è stato fatto evacuare. Stando ai testimoni, Rushdie è riuscito ad alzarsi da solo dal palco al Chautauqua Institution. L'Ap riferisce anche che è stato accompagnato in ospedale per accertamenti sulle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022), autore de "I versetti satanici", è stato. Lo scrittore è stato assalito da uno sconosciuto mentre parlava suldi un evento a New. Testimoni riferiscono di aver visto un uomo che si è lanciato contro Rushdie, ma non è chiaro se lo abbia colpito con un pugno o un coltello. Il 75enne è caduto a terra e l'assalitore è stato bloccato. Rushdie è stato immediatamente circondato da un gruppo di persone che gli hanno sollevato le gambe, presumibilmente per fare affluire più sangue nella parte superiore del corpo. Il, composto da centinaia di persone, è stato fatto evacuare. Stando ai testimoni, Rushdie è riuscito ad alzarsi da solo dalal Chautauqua Institution. L'Ap riferisce anche che è stato accompagnato in ospedale per accertamenti sulle ...

