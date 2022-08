Salerno | padre rifiuta la relazione omossessuale della figlia | aggredisce lei e la compagna a colpi di coltello

(Di venerdì 12 agosto 2022) “Mioci ha detto ‘Voglio fare 30 anni di carcere: volete morire insieme? È arrivato il momento’ e poi ci hato“. Lo racconta uno delle due ragazze vittime di un’aggressione omofoba avvenuta il 6 agosto ae denunciata in seguito dalle due giovani ai carabinieri di Crotone. L’uomo ha accoltellato lae la suaperchéva la loro. “Mia madre ha assistito all’aggressione e non ha fermato mio, anzi ha provato a bloccarci mentre scappavamo”. La vicenda è stata resa nota dal consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Borrelli, che parla di “storia folle e agghiacciante”. La vicenda ha avuto inizio quando le due ragazze, Francesca e Immacolata, la prima 39enne di Crotone e la seconda 23enne ...

L'aggressione omofoba è avvenuta il 6 agosto scorso aed è stata denunciata dalle due giovani ai carabinieri di Crotone. "Mioci ha detto: voglio fare 30 anni di carcere: volete morire ...Fino alle 5 del mattino però mioci ha inseguite e minacciate. Abbiamo chiamato il 112 e i carabinieri sono intervenuti accompagnandoci nel nostro domicilio diper fare le valigie e ...