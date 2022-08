Programmi TV di stasera, venerdì 12 agosto 2022. Su Rai1 torna ‘Cavalli di Battaglia’ in ricordo di Gigi Proietti (Di venerdì 12 agosto 2022) Proiettu Rai1, ore 21.25: Cavalli di Battaglia Varietà. In ricordo di Gigi Proietti. torna su Rai 1 la prima puntata di “Cavalli di Battaglia”. Lo spettacolo, andato in scena dal prestigioso Teatro Verdi di Montecatini Terme, che nel 2017 ha sancito nel 2017 il ritorno in televisione di Gigi Proietti. Uno show che lo ha visto esibirsi nei propri “cavalli di battaglia”, confrontarsi con repertori inediti legati alla contemporaneità, duettare con tanti amici e colleghi del mondo dello spettacolo della televisione, del cinema e della musica. Nella puntata di stasera gli ospiti sono Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Corrado Guzzanti, Claudia Gerini, Teo Teocoli, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli nonché il premio Oscar Nicola Piovani. La Compagnia ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 12 agosto 2022) Proiettu, ore 21.25: Cavalli di Battaglia Varietà. Indisu Rai 1 la prima puntata di “Cavalli di Battaglia”. Lo spettacolo, andato in scena dal prestigioso Teatro Verdi di Montecatini Terme, che nel 2017 ha sancito nel 2017 il ritorno in televisione di. Uno show che lo ha visto esibirsi nei propri “cavalli di battaglia”, confrontarsi con repertori inediti legati alla contemporaneità, duettare con tanti amici e colleghi del mondo dello spettacolo della televisione, del cinema e della musica. Nella puntata digli ospiti sono Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Corrado Guzzanti, Claudia Gerini, Teo Teocoli, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli nonché il premio Oscar Nicola Piovani. La Compagnia ...

CarloCalenda : Lo Stato non lo sentiamo più nostro e quando si tratta di scegliere chi lo governerà non teniamo conto di esperienz… - Frankf1842 : RT @fanpage: Torna in onda su Rai1 lo spettacolo che Gigi Proietti propose in prima serata nel 2017, raccogliendo i numeri e gli sketch più… - zazoomblog : Stasera in tv: film e programmi del 12 agosto - #Stasera #programmi #agosto - fanpage : Torna in onda su Rai1 lo spettacolo che Gigi Proietti propose in prima serata nel 2017, raccogliendo i numeri e gli… - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 11 Agosto 2022 -