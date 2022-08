Pio Monte della Misericordia, Ferragosto con Caravaggio. Visita guidata a cura di Maurizio Burale (Di venerdì 12 agosto 2022) Nella giornata del 15 di agosto, per il quattordicesimo anno consecutivo, il complesso museale del Pio Monte della Misericordia propone l’iniziativa “Ferragosto con Caravaggio”. Una Visita guidata speciale, a cura di Maurizio Burale, che consentirà di ammirare il capolavoro di Caravaggio “Le Sette Opere della Misericordia” e condurrà i Visitatori alla scoperta della storia plurisecolare dell’Ente, che ancora oggi rivolge la propria principale attività all’assistenza e alla beneficenza. Per partecipare all’iniziativa biglietti in vendita solo on line su www.pioMontedellaMisericordia.it ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 agosto 2022) Nella giornata del 15 di agosto, per il quattordicesimo anno consecutivo, il complesso museale del Piopropone l’iniziativa “con”. Unaspeciale, a, che consentirà di ammirare il capolavoro di“Le Sette Opere” e condurrà itori alla scopertastoria plurisecolare dell’Ente, che ancora oggi rivolge la propria principale attività all’assistenza e alla beneficenza. Per partecipare all’iniziativa biglietti in vendita solo on line su www.pio.it ...

