Pene più dure per chi aggredisce fisicamente gli insegnanti. La promessa di Sasso: "Sarà uno dei primi provvedimenti quando saremo al governo" (Di venerdì 12 agosto 2022) "Uno dei primi provvedimenti che il governo di centrodestra prenderà sulla scuola riguarda l'inasprimento delle Pene previste per chi si rende colpevole di aggressioni fisiche o verbali ai danni di un dirigente scolastico o di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario". L'articolo .

