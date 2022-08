sbonaccini : Continuano i lavori per il completamente del Parco del Mare di Rimini: un innovativo progetto verde che punta alla… - ANSACampania : Parco Verde di Caivano circondato dai Cc,spaccio con momopattino - NDroghe : '30 grammi di #crack [..] 50 grammi di #hashish' #12agosto #rassegnastampa #droga #sicurezza #salute… - newsdinapoli : Caivano , controlli nel Parco Verde e due giovani arrestati #Cronaca - puntomagazine : Alto impatto a #Caivano. Accerchiato il #ParcoVerde e arrestate due persone incensurate, nuove leve dello spaccio d… -

Un servizio ad alto impatto effettuato dai Carabinieri della compagnia di Caivano ha visto accerchiare il- zona dove esiste un fiorente spaccio di droga - con il supporto degli uomini di intervento operativo del reggimento Campania e il "monitoraggio" dell'elicottero del settimo nucleo ...... Carabinieri, Vigili del Fuoco e ovviamente i sanitari con la Croce azzurra Sant'Elpidio a Mare - Monte Urano che ha accolto alAlex Langer anche i colleghi, in loro ausilio, della Croce...Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, la Polizia ha individuato tre minori, ritenuti gli aggressori della coppia "non binary" ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...