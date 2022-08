Malesani si racconta | ' Mi rivedo in Pep Guardiola | la mia tristezza per il Chievo'

(Di venerdì 12 agosto 2022) di Antonello Sette 'E' stata un'annata complicata per il caldo e la siccità. La quantità sarà scarsa, ma la qualità assolutamente fantastica' Albertoda Verona, 68 anni vissuti in fretta, ...

di Antonello Sette 'E' stata un'annata complicata per il caldo e la siccità. La quantità sarà scarsa, ma la qualità assolutamente fantastica' Albertoda Verona, 68 anni vissuti in fretta, parla al Foglio del suo amarone "Giuva", come se fosse una squadra che ancora allena. Ha perso anche lei il conto di quante ne ha allenate "In serie A ...... pare abbia detto ai giocatori della Juventus dopo la sconfitta in casa contro il Parma di... Nella sua autobiografia Una porta nel cielo , Baggioche Lippi aveva l'abitudine di ... ESCLUSIVA CT, Malesani: “Ho lasciato il calcio a malincuore, ora la mia sfida è il vino” Come le appare il calcio italiano, visto dai vigneti di Trezzolano, nella Val Squaranto, dove, dopo una vita da girovago del pallone, vive e produce un pregiatissimo vino rosso Il calcio italiano, ...