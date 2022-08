(Di venerdì 12 agosto 2022) Fiumicino – “In via Geminianoe in viain zona Lesono indididelle sedi stradali con la realizzazione di un nuovo dosso all’altezza della consegna merci del centro commerciale Da Vinci e delle fermate bus”. Ad annunciarlo, in una nota stampa, comunica l’assessore aipubblici Angelo Caroccia. “Sono parte deiche l’assessorato aipubblici ha iniziato nelle scorse settimane – spiega l’Assessore – e che andranno avanti anche nei prossimi giorni di ristrutturazione e ammodernamento di circa 70 km di strade in tutto il territorio comunale. Gli interventi interesseranno non solo le strade su cui sono stati fatti scavi da parte delle aziende ...

Il Faro online

"In via Geminiano Montanari e in via Idra in zona Lesono indi ultimazione i lavori di asfaltatura delle sedi stradali con la realizzazione di un nuovo dosso all'altezza della consegna merci del centro commerciale Da Vinci e delle fermate ...... Pellestrina, Burano, Murano, Mazzorbo, Torcello, Sant'Erasmo, Certosa ee individua gli ... Interventi simili che sono già indi progettazione e che sono volti all'abbattimento delle ... Le Vignole, in fase di ultimazione il lavori di asfaltatura su via Montanari e via Idra (AGR) Riaprirà oggi pomeriggio la viabilità in prossimità della sede comunale di via Portuense. - esordisce Angelo Caroccia, assessore lavori pubblici - Era stata interdetta nelle scorse settimane a c ...In corso la realizzazione di un nuovo dosso all’altezza della consegna merci del centro commerciale Da Vinci e delle fermate bus ...