Lazio | Maximiano sarà il titolare tra i portieri

ROMA - Sparita l'incertezza o almeno così dovrebbe essere se non matureranno ripensamenti: tocca a. Il portiere portoghese ex Granada, arrivato un mese prima alla, parte titolare in campionato. Provedel si accomoderà in panchina . E' arrivato tre giorni fa, sarebbe stato ...Laquest'anno, vista l'opera di svecchiamento attutata sul mercato, non avrà problemi nella ... GLI ALTRI - A completare l'organico delle aquile ci sono, Patric, Marusic, Hysaj, Radu, ...Domani a mezzogiorno la consegna delle liste delle rose dei club di Serie A. Venticinque giocatori al massimo, di cui quattro cresciuti nel proprio vivaio e quattro, più in generale, in vivai italiani ...Lo ha portato in prima squadra al Real Madrid e lo ha fatto esordire: Ancelotti ha parlato di Gila e anche di Maximiano, della Lazio, a Radio Radio ...