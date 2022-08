Juve Martial, il francese occasione per i bianconeri: le ultime (Di venerdì 12 agosto 2022) La Juve dopo i rallentamenti per Depay, starebbe pensando nuovamente a Martial: occasione buona per i bianconeri La Juve dopo i rallentamenti per Depay, starebbe pensando nuovamente a Martial: occasione low cost per i bianconeri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il francese non è una prima scelta ma l’arrivo dello United per Rabiot potrebbe essere un modo per allacciare i rapporti anche per l’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Ladopo i rallentamenti per Depay, starebbe pensando nuovamente abuona per iLadopo i rallentamenti per Depay, starebbe pensando nuovamente alow cost per i. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ilnon è una prima scelta ma l’arrivo dello United per Rabiot potrebbe essere un modo per allacciare i rapporti anche per l’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

