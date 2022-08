Due italiani trovati morti in albergo a New York (Di venerdì 12 agosto 2022) Due italiani, originari di Rovigo, sono stati trovati morti in un albergo a New York. La notizia è stata comunicata dal Consolato italiano ai carabinieri di Rovigo che hanno poi avvisato i familiari.Non si conoscono al momento le cause della morte dei due connazionali, che avevano 38 e 48 anni. I due erano soci e si trovavano negli Stati Uniti per motivi di lavoro. Il più giovane, Luca Nogaris, 38enne, era un artigiano, mentre Alessio Picelli, 48 anni, era un arredatore d”interni. Da sx: Luca Nogaris, 38enne, e Alessio Picelli, 48 anni.La polizia newYorkese non seguirebbe come pista principale quella di una morte violenta Uno dei due italiani è stato visto, mercoledì notte, scendere i cinque scalini che portavano all’appartamento seminterrato, e collassare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Due, originari di Rovigo, sono statiin una New. La notizia è stata comunicata dal Consolato italiano ai carabinieri di Rovigo che hanno poi avvisato i familiari.Non si conoscono al momento le cause della morte dei due connazionali, che avevano 38 e 48 anni. I due erano soci e si trovavano negli Stati Uniti per motivi di lavoro. Il più giovane, Luca Nogaris, 38enne, era un artigiano, mentre Alessio Picelli, 48 anni, era un arredatore d”interni. Da sx: Luca Nogaris, 38enne, e Alessio Picelli, 48 anni.La polizia newese non seguirebbe come pista principale quella di una morte violenta Uno dei dueè stato visto, mercoledì notte, scendere i cinque scalini che portavano all’appartamento seminterrato, e collassare ...

