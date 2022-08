Covid | in calo incidenza settimanale | Rt e occupazione intensive

(Di venerdì 12 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono inl’indidenza, l’Rt medio ed anche il numero dei posti occupati nei reparti di terapia intensiva. Questo il bilancio tracciato dalla Cabina di Regia sul-19 dell’Istituto Superiore di Sanità. Scende, come detto, l’a livello nazionale: 365 ogni 100.000 abitanti (05/08/2022 -11/08/2022) vs 533 ogni 100.000 abitanti (29/07/2022 -04/08/2022). Nel periodo 20 luglio – 2 agosto 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,81 (range 0,78-0,85), in diminuzione rispetto alla settimana precedente. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch’esso in diminuzione e sotto la soglia epidemica: Rt=0.76 (0,73-0,79) al 02/08/2022 vs Rt=0.82 (0,80-0,84) al 26/07/2022. Il tasso di ...

