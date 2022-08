Ci siamo persi le stelle cadenti O forse no - Cronaca - quotidiano.net

ClaudiaFucci82 : @marielSiviglia @aboubakar_soum @Libero_official No ma davvero, c'è qualcuno che ha capito che vuol dire? Perché i… - lesbianforsenju : ci siamo persi a lecce?????? - liarhogws : @jasonhogws mi sa che ci siamo persi noi - c3sc44 : ma chissà dove ti trovi questa città così grande alla fine a noi ci ha reso più soli ci siamo persi, non siamo dive… - nigel_bandit : @tvsvizzera Ci siamo persi anche gli Svizzeri. Spiazie. -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Lo sciame delle Perseidi, le stelle cadenti della notte di San Lorenzo, visto da un osservatorio della NasaEravamo cosìl'uno dell'altra che una volta eravamo in aeroporto, ciaddormentati stretti stretti e abbiamo perso il volo". E con Ursula Andress come andò "Stavamo assieme da un po', lei ... Ci siamo persi le stelle cadenti O forse no