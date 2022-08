(Di venerdì 12 agosto 2022) AGI - Tra una sessione dimercato molto movimentata e ancora tutta in divenire, e la prima edizione invernale di un Mondiale che si staglia all'orizzonte (20 novembre-18 dicembre), un'altra stagione diA si appresta a iniziare. Sarà un'annata intensa e particolare, vuoi per tutti gli avvicendamenti di mercato dei vari club, vuoi appunto per una pausa lunga e noiosa, senza l'Italia che parteciperà al campionato del mondo, che rischia di stravolgere tutti gli equilibri delle squadre. I fari sicuramente saranno puntati tutti sul Milan di Stefano Pioli, fresco vincitore di scudetto e chiamato a difendere il tricolore cucito sul petto. Le novità rossonere di questa stagione riguardano principalmente i due nuovi acquisti De Ketelaere e Origi: per il primo la società ha insistito e investito tanto per strapparlo al Club Brugge, il secondo invece ...

In partenza i capitolini hanno tutte le carte in regola per rientrarele prime quattro per la corsa alla Champions, senza tralasciare l'avventura in Europa League con cui la Roma spera di far ...Da una fusionedue squadre, la Sampierdarenese e Andrea Doria, prese vita l'UnioneSampdoria. Il club fu subito ammesso a giocare in campionato di ... Calcio, tra esordi e cambi di casacca torna la serie A Dopo una sessione di calciomercato movimentata e in attesa della prima volta di un mondiale invernale, la nuova stagione di campionato ai nastri di partenza con le attenzioni puntate sul Milan fresco ...