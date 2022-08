sportli26181512 : Anche Florentino snobba Ronaldo: 'Ancora lui? Ma ha 38 anni...': Il presidente del Real Madrid risponde senza mezzi… - Antonio46863622 : RT @calciomercatoit: ????#CR7 bocciato anche da Florentino Perez: 'Ancora? Ha 38 anni...' ??Il Portoghese è oggi tra i TRE Migliori Giocator… - calciomercatoit : ????#CR7 bocciato anche da Florentino Perez: 'Ancora? Ha 38 anni...' ??Il Portoghese è oggi tra i TRE Migliori Gioca… - luigis81 : @mvolpe80 @bruttapas @DiegoDeLucaTwit @carminemegna hanno introdotto una password aggiuntiva. Devi scrivere qualche… - Federico_FR24 : Io in Florentino non ho mai smesso di credere e le mie due fiches su di lui, a maggior ragione nel calcio di Schmid… -

Non c'è pace per Cristiano Ronaldo . Che nessuno lo voglia , per diverse ragioni, è già stato detto e scritto. Che peròil presidente che più lo ha amato,Pérez lo snobbi, è un fatto che potrebbe risultare un colpo al cuore per il portoghese. Il patron del Real Madrid , in una scenetta tratta da un ..."Il mercato in entrata è chiuso". Erano state queste, a margine della Supercoppa Europea, le parole del patron del Real Madrid ,Perez , alla stampa. La conferma arrivaattraverso un filmato diventato virale in queste ore che vede il numero uno Blancos non fare eccezioni, neppure per un ex storico come... ...Quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo L’attaccante portoghese vive da separato in casa al Manchester United dopo aver chiesto la cessione. Il trasferimento al Chelsea è saltato, il Bayern Monaco ...La Liga di quest’anno si presenta rinnovata grazie alla presenza delle tre promosse dalla Segunda (Almeria, Girona e Valladolid) che hanno preso il posto delle retrocesse Granada, Levante e Alavés.