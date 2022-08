Al Viminale corsa deposito simboli al via, Liberali primi al traguardo (Di venerdì 12 agosto 2022) Si è aperta la corsa al deposito al Viminale dei simboli che saranno stampati sulle schede elettorali delle elezioni del nuovo Parlamento il prossimo 25 settembre: chi prima deposita, se ammesso il simbolo, più in alto e in evidenza sarà sulla scheda. Si entra a gruppi di cinque. E i simboli depositati vengono appesi esposti in bacheca. La gara si chiude domenica alle 16. L'ufficio elettorale darà quindi i suoi verdetti: ammessi, respinti, rimandati con richiesta di correzione con l'unico criterio di bandire sigle e immagini che possano trarre in inganno l'elettore al punto da poter finire di mettere la croce su un simbolo volendo invece votare altra lista, tratto in inganno da immagini, grafica, denominazioni.A tagliare per primi il traguardo sono stati i ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 12 agosto 2022) Si è aperta laalaldeiche saranno stampati sulle schede elettorali delle elezioni del nuovo Parlamento il prossimo 25 settembre: chi prima deposita, se ammesso il simbolo, più in alto e in evidenza sarà sulla scheda. Si entra a gruppi di cinque. E idepositati vengono appesi esposti in bacheca. La gara si chiude domenica alle 16. L'ufficio elettorale darà quindi i suoi verdetti: ammessi, respinti, rimandati con richiesta di correzione con l'unico criterio di bandire sigle e immagini che possano trarre in inganno l'elettore al punto da poter finire di mettere la croce su un simbolo volendo invece votare altra lista, tratto in inganno da immagini, grafica, denominazioni.A tagliare perilsono stati i ...

