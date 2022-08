X Factor 2022, il conto alla rovescia a ritmo di “Rumore”: dal 15 settembre su Sky e NOW (Di giovedì 11 agosto 2022) Sta per aprire i battenti la nuova edizione di X Factor, che vedrà al timone per la prima volta Francesca Michielin. Il talent show assisterà inoltre al ritorno di Fedez, dietro il bancone dei giudici, insieme tre assolute new entry: Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Ecco il primo promo. Ultimi ritocchi prima della grande partenza. Mentre la nuova conduttrice Francesca Michielin si prepara in camerino, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi sono a un passo dal tavolo della giuria di X Factor e non vedono l’ora di iniziare con le Audition. La tensione è tanta. Ma ad allentarla e a dargli la carica c’è un pezzo cult, Rumore di Raffaella Carrà, con il suo ritornello da sempre irresistibile, capace di trasformare ogni situazione in un momento di carica trascinante. Un omaggio all’icona nostrana, scomparsa lo scorso 5 luglio ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 11 agosto 2022) Sta per aprire i battenti la nuova edizione di X, che vedrà al timone per la prima volta Francesca Michielin. Il talent show assisterà inoltre al ritorno di Fedez, dietro il bancone dei giudici, insieme tre assolute new entry: Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Ecco il primo promo. Ultimi ritocchi prima della grande partenza. Mentre la nuova conduttrice Francesca Michielin si prepara in camerino, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi sono a un passo dal tavolo della giuria di Xe non vedono l’ora di iniziare con le Audition. La tensione è tanta. Ma ad allentarla e a dargli la carica c’è un pezzo cult,di Raffaella Carrà, con il suo ritornello da sempre irresistibile, capace di trasformare ogni situazione in un momento di carica trascinante. Un omaggio all’icona nostrana, scomparsa lo scorso 5 luglio ...

