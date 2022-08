Un ex pilota di kart a Sassari progetta volanti per Mercedes (Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - Hanno iniziato nel 2016, nel retrobottega di un negozio di biciclette a Sassari, uniti dalla passione comune per gli sport motoristici, con l'idea di provare a ideare e a progettare volanti per simulatori di guida. Oggi Fabio Sotgiu, 49 anni, sassarese, ex motociclista e pilota di kart, amministratore delegato dell'azienda Cube Controls, e Massimo Cubeddu, 33 anni, di Valledoria (Sassari), che all'epoca era un dipendente di Sotgiu e che ora è il lead designer della società, possono contare su collaborazioni a livello internazionale, come quella con Mercedes-Amg, e con piloti motociclistici del calibro di Valentino Rossi e di Mattia Pasini, e di Formula 1, come Lando Norris e Rubens Barricchello, per citarne alcuni. Un loro volante sarà montato anche su una ... Leggi su agi (Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - Hanno iniziato nel 2016, nel retrobottega di un negozio di biciclette a, uniti dalla passione comune per gli sport motoristici, con l'idea di provare a ideare e areper simulatori di guida. Oggi Fabio Sotgiu, 49 anni, sassarese, ex motociclista edi, amministratore delegato dell'azienda Cube Controls, e Massimo Cubeddu, 33 anni, di Valledoria (), che all'epoca era un dipendente di Sotgiu e che ora è il lead designer della società, possono contare su collaborazioni a livello internazionale, come quella con-Amg, e con piloti motociclistici del calibro di Valentino Rossi e di Mattia Pasini, e di Formula 1, come Lando Norris e Rubens Barricchello, per citarne alcuni. Un loro volante sarà montato anche su una ...

sulsitodisimone : Un ex pilota di kart a Sassari progetta volanti per Mercedes - Agenzia_Italia : #Storie ?? Un ex pilota di kart a Sassari progetta volanti per la #Mercedes _ L'avventura è iniziata nel 2016 nel… - Marco83913494 : @CamFerrari25 Se non hai mai guidato un Kart, come puoi dire ad un pilota come affrontare una curva? - centroitaca : Fino al 21 agosto... ?????? Prova il brivido di un vero pilota, dalle 16.00 alle 20.00 Simulatore Rally Simulatore Ka… - PiccoloDrago65 : Per un calciatore nel pieno della Carriera giocare nella Mayor League Soccer e vantarsi delle proprie 'performance'… -