(Di giovedì 11 agosto 2022) Ancora problemi per Gareth. L'ex superstar del rugby gallese, in passato capitano anche dei British&Irish Lions, è stato portato in tribunale da un ex partner che lo accusa di...

Ap le prove Nella causa che gli ha intentato il suo ex compagno Ian Baum, con cui è stato insieme dal 2013 al 2016,vienedi aver trasmesso il virus, che avrebbe contratto fin dal ...... dall'arbitro ai tuffatori e agli arcieri Nella causa che gli ha intentato il suo ex compagno Ian Baum , con cui ha convissuto dal 2013 al 2016,vienedi aver trasmesso il virus, che ... Thomas accusato dall'ex compagno di avergli trasmesso l'Aids Thomas, ex capitano del Galles di rugby, fece coming out nel 2009 e 10 anni dopo annunciò la sieropositività. L’ex partner: «Prendeva farmaci e non me lo disse» ...Ancora problemi per Gareth Thomas. L'ex superstar del rugby gallese, in passato capitano anche dei British&Irish Lions, è stato portato in tribunale da un ex partner che lo accusa di avergli trasmesso ...